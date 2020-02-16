文山伯退黨 罵國民黨：跟民進黨沒兩樣

文山伯今晚開直播批評國民黨愈來愈自私，跟民進黨有什麼兩樣，他玩不起，「國民黨你慢慢玩，我退黨」，不再虛偽團結。

文山伯痛批國民黨自私，他不得不決定退出，因為他玩不起，也不該再把時間浪費在國民黨。他並批評國民黨每次選舉失敗，卻都沒有絲毫改變，前總統馬英九的菁英藍、知識藍瞧不起南部穿草鞋的，南部政治菁英也被逼出走。

文山伯說，國民黨不重視南部聲音，還停留在宮廷文化，甚至議題都讓民進黨主導。道不同不相為謀，他不偉大，國民黨也沒損失，但希望大家認真看待問題，希望子孫有未來。

說到激動處，文山伯還痛斥國民黨「跟民進黨有什麼兩樣，根本是詐騙集團」、「初選就看到你們的私心」，他不要再虛偽團結。