台灣防堵新冠肺炎展成效？ 醫師：是社會控制有效

新冠肺炎疫情在全球蔓延，引發國際專家學者關注，衛福部草屯療養院醫師沈政男依中國近期確診數據推論疫情趨勢，預測對岸3月底前就會出現零新增案例，並評論兩岸防疫機制，針對台灣防疫成功稱是「社會控制有效，內控的恐懼動員」。

沈政男今臉書上指出，根據中國2月15日新冠肺炎新增確診狀況，可看出當天湖北新增案例數955件、其他省份166件均為新低，且先前臨床診斷病例定義致病例暴增假象也已消失，重新審視整體趨勢，3月底就可望出現案例零新增狀況。

但沈也提到，中國防疫有顯著效益，主要仍是出於「社會控制」，這也是中共的專長，像是武漢目前所有家庭每3天只能派1人外出購物數小時，其餘時間不能出門，因此開工開學以後，人民重新回到路上才是另一個防疫考驗的開始。

針對台灣現階段防疫相對成功，沈也直言「也是因社會控制有效」，只是台灣跟中國大陸不一樣，是屬於「內控機制」，因國內目前氛圍是大難當頭，因此得要擁戴政府，並制裁不聽話、不愛國的人才能活命下去，基本上是一種「恐懼動員」。

而台灣再來將要面對鑽石公主號上的台籍旅客，該船從4日封船已12天仍一直有新增案例，乘客等於持續接觸，19日船上台人將返國是否繼續隔離也成問題，我國應與美加一樣會繼續隔離，但也代表他們先前在船上14天等於是浪費時間。