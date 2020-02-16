徐巧芯明籲國民黨嚴審傅崐萁黨籍案 金溥聰將現身相挺

國民黨代理黨主席林榮德以中常會決議，指示周二開中央考紀會討論無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，程序正當性引發黨內質疑。黨內青年北市議員徐巧芯等人明將串聯出面呼籲中常會重新考量，黨前秘書長金溥聰也將現身力挺青年與制度。

只不過徐巧芯是黨主席候選人郝龍斌競選辦公室發言人，郝今已表態支持傅崐萁回黨，徐大動作反對引人側目。徐晚間受訪表示，她在郝邀請任發言人前就公開質疑傅案，相關發言是基於個人貫徹主張立場，也讓郝與江啟臣知年輕人想法。

至於金溥聰出面相挺，徐巧芯說，是之前偶然與金同台錄政論節目時，針對傅崑萁恢復黨籍案交換過意見，兩人想法一致，金得知明天將開記者會對黨提建言，才表達願意出席支持、鼓勵黨內青年勇於表達意見。

徐巧芯表示，現任中常委原應去年10月改選， 2020大選敗選後也有多人請辭，常會組成已不符法訂32人，會議做出重大決議沒有正當性，林榮德以代理主席身分讓全案在新任主席選出前偷偷摸摸強渡關山，做法讓人難以接受。

徐巧芯說，傅崐萁黨籍案不是不能討論，但要合乎程序正義，若3月7日黨主席補選與常常委改選後再依法通過，她沒有意見，至少有人可以負責；但現在是舊常會撥奪新常會權力，傷害黨形象後10幾天就走人不用負責，這樣就不合程序。

徐巧芯呼籲，考紀會與中常會應審慎考慮傅崐萁恢復黨籍案，勿讓外界認為國民黨的改革只是口號。