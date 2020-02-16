傅崐萁黨籍案惹議 國民黨中常委：為何拒人於門外？

國民黨中常會5日通過中常委李昭平臨時提案，決議讓無黨籍花蓮縣立委傅崐萁恢復黨籍。但因現行中常會具敗選看守性質，恢復黨籍案又屬考紀會獨立職權，該常會決議被質疑缺乏正當性。李晚間反問，為什麼要拒傅於門外？

李昭平表示，「一個普通的人」離開黨十幾年，現在想再入黨歡迎都來不及，尤其國民黨已經在野，未來主戰埸將在立法院，依理依法都應通過讓傅崐萁恢復黨籍案，讓國民黨擴大組織、廣納理念相同同志增加在立法院戰力。

對黨內質疑中常會通過恢復傅崐萁黨籍案正當性，李昭平澄清，依中常會職權，當然可以處理黨務，有人因不暸解，才對中常會通過傅恢復黨籍案有誤解；如今地方黨部己依程序通過傅恢復黨籍案，中常會也通過，黨內還有什麽理由拒绝？

李昭平說，國民黨已經不執政，黨產也被凍結，大選失利陷入最低潮，應廣納社會菁英人士，要浴火重生就不要再糾結於私人恩怨；傅崐萁想要入國民黨壯大國民黨在立法院士氣，黨內應張開雙臂迎接，為什麼要拒傅於門外？