傳洪耀福520後接海基會秘書長 許智傑讚：當然很好
最近民進黨內傳出前秘書長洪耀福可能在5月20日之後接任海基會秘書長，對此民進黨立委許智傑表示，他認為洪耀福如果擔任海基會秘書長，可以將第一線的台商需求及想法反應給蔡英文總統，「當然是很好啊。」他也表示，不過重點還是要看中共有沒有誠意和台灣好好談，「拋開政治，防疫優先，一起來幫助台商。」
兼任海基會秘書長的現任副董事長姚人多將於5月20日借調期滿，黨內最近傳出海基會秘書長一職有可能由洪耀福接任，而民進黨的秘書長則考慮由立法院前院長蘇嘉全擔任，不過黨內人士指出，相關人事變動必須等到5月20日之前才會有譜，目前一切言之過早。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言