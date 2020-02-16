傳洪耀福520後接海基會秘書長 許智傑讚：當然很好

最近民進黨內傳出前秘書長洪耀福可能在5月20日之後接任海基會秘書長，對此民進黨立委許智傑表示，他認為洪耀福如果擔任海基會秘書長，可以將第一線的台商需求及想法反應給蔡英文總統，「當然是很好啊。」他也表示，不過重點還是要看中共有沒有誠意和台灣好好談，「拋開政治，防疫優先，一起來幫助台商。」

兼任海基會秘書長的現任副董事長姚人多將於5月20日借調期滿，黨內最近傳出海基會秘書長一職有可能由洪耀福接任，而民進黨的秘書長則考慮由立法院前院長蘇嘉全擔任，不過黨內人士指出，相關人事變動必須等到5月20日之前才會有譜，目前一切言之過早。