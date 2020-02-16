模里西斯禁台入境？外交部：14日曾旅中港澳台不得入境

有國民黨立委今指出，模里西斯共和國禁止台灣人入境。對此，外交部表示，我國駐南非代表處經洽查後回報，模里西斯政府日前決定依照「世界衛生組織」（WHO）的疫情資訊，禁止在入境模國前14日內曾在中國、香港、澳門及台灣居住或旅遊的所有國籍人士入境。

外交部表示，經駐南非代表處及漁業署駐模國漁業專員查報我國人實際入境情況表示，目前我國遠洋漁船的船員仍可搭乘漁船上岸入境，我國人只要離境14日，並自中港澳以外的國家前往模國，仍可順利入境。外交部已訓令駐處持續與模國政府交涉說明我國防疫努力與成效，不應受到WHO錯誤分類的影響，並儘速通報「國際航空運輸協會」（IATA），更正其原有錯誤資訊，以免影響台模兩國旅遊及商務交流。

另外，有國人因自香港飛抵模國被隔離一事，模國政府已於7日設置新的隔離場所，駐處已與國人電話聯絡致意，國人感謝我國政府的關懷，並表示目前隔離環境及物資已經獲得改善。駐處將續與模國政府及僑胞保持密切聯繫，確保我國人的健康安全。

外交部表示，對於模國政府受到WHO將台灣納入中國疫區的錯誤列示的誤導，將台灣併列中國疫區的做法，外交部表達高度不滿，並持續積極進洽模國政府。外交部再次嚴正向WHO呼籲，公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，台灣不受中國管轄，當然也不應畫入中國的疫區。WHO應回歸專業與中立，擺脫中的無理主張，儘速更正對台灣的不當列示。