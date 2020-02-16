影／電子手銬防失聯惹議 柯文哲：改稱科技智慧手環

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，不過，下周二(25日)高中以下學校即將開學，儘管教育部宣布將分配645萬片口罩給學校，仍有不少家長擔心口罩不夠用，台北市長柯文哲下午受訪表示，因為開學當天，如果連幼稚園也一起算進去，北市約有28萬學生要上學，上課到底要不要戴口罩？柯文哲說，「Yes or No也是好問題」，市府將在19日周三開會討論，要制訂哪些應變措施。

柯文哲也被問到，中央禁止取得居留權的陸配子女來台是否涉及歧視？柯回答，他講過陸配子女對他而言還是小事，最頭痛的是台商問題，估計中國大陸的台商不會小於20萬人，台商要回國，這要怎麼應付？如果每個人都要檢疫14天，這才是大問題。他希望在未來幾個月內，科學數據比較清楚後，用一個科學務實方法決定政策要怎麼做，在那之前，「他們要吵架就讓他們去吵架好了」。