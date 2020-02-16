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莫笑新加坡日本社區感染！ 醫師：任何國家都有可能

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
馬馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示，許多專家預言新冠肺炎將會「流感化」，是因為這樣的說法一般人比較容易了解，但是其實流感和新冠肺炎還是有諸多不同。本報資料照片

新冠肺炎陸續在中國以外國家出現社區群聚，包括泰國新加坡、日本，引起國人對於各國防疫能力的評價和比較。不過感染症專家都認為，根據新冠肺炎病毒的特性及臨床表徵，社區感染極難避免，不論防疫多到位，任何國家都可能發生。

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示，許多專家預言新冠肺炎將會「流感化」，是因為這樣的說法一般人比較容易了解，但是其實流感和新冠肺炎還是有諸多不同。流感病毒突變率高，每年都在變異，所以得過的人還會再感染，但是已有疫苗和專用的抗病毒藥物，所以民眾不會太擔心。至於新冠肺炎病毒是冠狀病毒，突變率較低，得過的人不易再得，只是現在沒有疫苗也沒有專用的抗病毒藥。

黃瑽寧舉例說，A型流感病毒H1N1亞型在2009年大流行時，當時60歲以上的族群有很大一部分在小時候都得過，已經有抗體，加上當時疫苗研發速度很快，所以沒有太嚴重的疫情，死亡率很低。不過冠狀病毒的疫苗研發，難度比流感疫苗高，所以現在盡可能維持「社區感染零容忍」的理想狀態防，都是為了要搶時間去發展藥物和疫苗，一旦發展成功，民眾也會更有信心。

黃瑽寧分析，台灣現在防疫做得非常好，維持著「社區感染零容忍」的最理想狀態，不過這個狀態要維持，難度不小。當一個疾病有一成患者是無症狀或輕症的時候，是不可能把所有接觸者和個案都找出來追蹤的。所以現在看到新加坡和日本有社區群聚，台灣也不能心存僥倖或幸災樂禍，因為根據新冠肺炎病毒的特型和臨床表現，社區感染在任何國家都非常可能發生的。

黃瑽寧建議，隨著對於病毒和疾病越來越了解，民眾認知也要跟著調整，務必要把過度的恐慌程度降下來，整個社會才能夠冷靜地把焦點放在高風險的人身上，例如老人、慢性病患、吸煙者等。

台灣大學副校長、傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳表示，現在防疫的最大挑戰在於，新冠病毒的臨床表現有很大比例是輕症，不易即時偵測到，但這些人也具有某種程度的傳染力，導致防疫的困難。現在看到新加坡、日本已經有社區感染的例子，這其實是任何國家都可能發生的，重點在於要如何去控制並找到最佳因應之道。

張上淳強調，SARS後台灣的醫療整備已經大大提升，不論是負壓隔離病房或是一般病房，若發生如新加坡或日本現在這種少量的社區感染、沒有演變到像武漢那樣嚴重，台灣絕對都是可以因應的。

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