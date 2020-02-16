視察防疫作為 徐國勇高雄行程滿檔
擔憂武漢新冠肺炎進入台灣，內政部長徐國勇勤跑各港區視察。今天下午3點多，徐到達移民署國境事務大隊高雄港國際事務隊，慰勞防疫第一線人員辛勞。
日前才傳出郵輪威士特丹號曾停靠過高雄港，徐國勇關心疫情防治，繼基隆港、台中港後，下午3點多時，到達移民署高雄港國際事務隊視察防疫作為。
徐一到場，佩戴口罩進入隊內以酒精消毒、量體溫，隨後聽取移民署人員做簡報，過程約十多分鐘。據了解，徐對於移民署等防疫第一線人員，從口罩供給使用到移民署隊員休假狀況相當關心，數次提問了解狀況。
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