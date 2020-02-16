視察防疫作為 徐國勇高雄行程滿檔

擔憂武漢新冠肺炎進入台灣，內政部長徐國勇勤跑各港區視察。今天下午3點多，徐到達移民署國境事務大隊高雄港國際事務隊，慰勞防疫第一線人員辛勞。

日前才傳出郵輪威士特丹號曾停靠過高雄港，徐國勇關心疫情防治，繼基隆港、台中港後，下午3點多時，到達移民署高雄港國際事務隊視察防疫作為。