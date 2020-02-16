綠委提紓困條例對案 強調重視中小企業、傳統製造業
新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院預計周四拍板紓困特別條例，動用特別預算協助產業。民進黨立委何欣純也提出對案，強調中部的中小企業因為疫情面臨「斷鏈」的困境，庫存「動彈不得」，呼籲政府紓困條例不要忽略傳統產業、零售業等，並表示現正連署提案，預計20日提出。
行政院長蘇貞昌日前拍板紓困振興特別條例方向，初步匡列600億，為期一年，將以歲計賸餘以及主計總處籌措部分來支應，預計20日拍板特別條例。
何欣純表示，她在新冠肺炎疫情發生後即有推動紓困條例的想法，但當時行政院尚未定案。如今行政院已經計畫本周四拍板特別條例，她也提出立法版本，希望能夠拉長紓困時間，至18個月，同時要重視中小企業、傳統產業受到衝擊的程度。
何欣純以中部地區為例，由於中國產業鍊停擺，不少企業面臨「斷鏈」危機，很多企業主向她反應，不管是原料、零組件等庫存在倉庫裡「動彈不得」，受到嚴重衝擊，需要等待中國大陸恢復供應產能，才有辦法重啟。
另外，有很多零售業、餐飲業等同樣受到影響，她強調，受到衝擊的產業項目繁多，且環環相扣，她的提案中希望納入的重點優先紓困產業與行政院有所不同，希望包括中小企業、傳統製造業，呼應行政院長蘇貞昌所說的「雨露均霑」，希望受到影響的行業都可以被納入紓困對象中。
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