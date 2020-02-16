「潛在感染者危害恐比通緝犯嚴重」 徐國勇謝警方

內政部長徐國勇今天下午到高雄港警總隊慰勤，提及內政部提出針對因應新冠肺炎需居家檢疫的對象若失聯，要以通緝犯規格找人，他強調若是潛在帶病毒者，危害可能比通緝犯嚴重，此作法受人民肯定，雖居家檢疫者可能未染病，但居家隔離自主管理14天過程仍是必要。

徐國勇在高雄港警總隊座談時指出，此次新冠肺炎「每個部會都是主責機關」，沒有協助或不協助，就如同非洲豬瘟疫情，是警察第一時間站出來全面性的檢查，若沒警察，這件工作無法完成，「因其他部會沒有這樣的能力，也沒有這樣訓練，也沒有像警察同仁這麼有紀律、一個口令一個動作忠實地執行國家任務，警察真了不起！」他肯定非洲豬瘟能擋得住，是警察同仁完成。

徐國勇說，新冠肺炎的防疫就像作戰，涉及國家存亡安全，警察屬國安機關，「我們警察沒辦法！我也很不捨大家很忙，但還是要承擔責任」，所以蔡英文總統指示他要感謝所有警察弟兄，

徐國勇提及，當他提出以「通緝犯」規格來尋找居家檢疫失聯者，一開始外界覺得「頭殼壞掉」怎用如此嚴重態度對待，但現在民眾很感謝用這種方式來找人，讓疫情控制、台灣安全，他解釋，「殺人通緝犯可能只殺一人，跑去別地方惦惦（指躲起來）也沒人知道，但這個（指染病者）出去可能一接觸有多少人會被感染，感染就可能致命！」所以捫心一想，若是潛在帶菌者，危害可能比通緝犯嚴重，所以這用重大通緝犯規格處理，人民是肯定的，就是會使警察辛苦。