「小明」該不該來台？ 柯文哲：科學加政治就變很複雜

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸委會是否開放取得居留權陸配子女來台引發爭議，前總統馬英九在臉書上直言，蔡英文總統曾承諾會落實《兒童權利公約》保障孩子的尊嚴和權利，如今蔡政府行為是背道而馳。

對此，台北市長柯文哲今下午受訪時，被問到中央禁止取得居留權陸配子女來台是否涉及歧視，僅笑而不答。

不過柯文哲也說，其實科學都很簡單，但你要加入政治就變得很複雜，我們還是用科學務實方法決定政策要怎麼做，在那之前，他們要吵架就讓他們去吵架好了。

柯文哲表示，自己有講過，陸配子女對他而言還是小事，最頭痛的台商問題，估計中國大陸的台商不會小於20萬人，台商要回國，這要怎麼應付啊，如果每個人都要檢疫14天，這才是大問題。

柯文哲說，身為一個對醫學比較了解的政治人物，新冠病毒到底要怎麼處理，未來6個月內有沒有疫苗？有沒有有效藥物？有沒有副作用？濾過性病毒我們要有科學數據，到底突變速度多快？

柯文哲表示，如果它會突破、傳播性很強、死亡率不高，恐怕就要把它當成流感來處理，防疫措施就要改變。

柯文哲強調，其實科學都很簡單，但你要加入政治就變得很複雜，還是希望在未來幾個月內，等科學數據比較清楚後，我們還是用一個科學務實方法決定政策要怎麼做，在那之前，「他們要吵架就讓他們去吵架好了」。