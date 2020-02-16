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居家檢疫落跑柯P揚言用電子手銬 盧秀燕：中央制度可以

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天被問及「是否支持採用電子手銬？」表示，目前為止，99％居家隔離、居家檢疫的民眾都非常幫忙、很守分，她認為中央實施的制度是可以的。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情增溫，政府加強居家隔離、居家檢疫，台北市長柯文哲對於違反居家檢疫鬧失聯等情況直言「真的不行就用電子手銬，不然怎麼辦？」台中市昨天發生首例違反居家檢疫個案，台中市長盧秀燕今天被問及是否支持採用電子手銬時表示，目前為止，99％居家隔離、居家檢疫的民眾都非常幫忙、很守分，她認為中央實施的制度是可以的，如果制度要改變，台中市會配合中央，因為這是全國一致性的工作。

盧秀燕今天視查中西區衛生所實名制口罩販售情形，受訪時說明，台中市有2000多人居家檢疫，昨天以前，絕大部分的市民都充分配合，很遺憾的，台中市昨天發生首例違反居家檢疫，里幹事發現這名市民外出後立刻通報，由相關防疫人員請他回家，這位市民返家後都配合規定，不過，既然已違反規定，市府一定要處理，才能落實相關規定，讓防疫工作做到滴水不漏，台中市成為安全的地方。

媒體問及「是否支持採用電子手銬？」盧秀燕說，99％自主隔離或檢疫的民眾都非常幫忙，他們都很守分，目前為止，她認為中央政府這樣的制度是可以的，當然如果制度要改變，台中市會配合中央，因為這是全國一致性的工作。

另外，針對如果第2批台商包機返台，台中市是否成立第2個隔離所？盧秀燕表示，相關規定由中央發布，她不能越殂代庖。

據了解，首例是台中市太平區30歲林姓男子本月9日入境，需配合居家檢疫14天，要到24日期滿。

台中市府說明，太平里幹事發現林姓市民在昨天上午11時17分仍離開太平區住家，里幹事立即通報民政系統、轄管警察局前往會同查訪，並通知衛生局到場處置。警方查訪確認林姓市民不在家，經現場電話聯繫林姓市民，並全程錄影音蒐證及通知衛生所護理長到場處置，林姓市民在昨天中午12時37分返回住家。林姓市民健康狀況良好，無發燒相關症狀。

台中市 居家檢疫 衛生所
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