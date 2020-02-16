武漢科技廠辦5千人年會 病毒派對肆虐4省6市

新冠肺炎疫情自今年1月起持續蔓延至各國，湖南省疾控中心專家近日公布出一張病毒傳播圖譜，清晰畫出涉及湖北、湖南、貴州、廣東等四省六市的傳播大網，源頭是湖北武漢一間科技公司在去年底時舉辦一場十周年慶典，約5,000人齊聚一堂，病毒瘋狂傳播。

香港經濟日報報導，湖北武漢市一間公司近日陸續有員工被檢測出患有新冠肺炎，目前共29人。經查，是因為該公司在去年12月時舉辦10周年慶典，當時參加人數多達5,000人，導致出現「四代傳播」的情形。

湖南疾控中心追查發現，該公司一名楊姓女子去年12月底開始感到不適，卻照常上班，導致李姓同事和楊姓女同事受到感染。隨後，其中的楊姓女同事又傳染給兒子，成為三代病例傳播。事後，楊女又和另外兩名同事吃飯，導致兩人受感染。

三日內，楊女身上攜帶的病毒傳染五個人。病毒就傳染二代病例四人，繼發傳染三代病例一人。

該公司另一名劉姓員工，回湖南長沙過年後感覺喉嚨痛，並沒有引起重視，並將病毒傳播給章姓好友，而章姓又因密切接觸將病毒傳染給三代病例同事王姓。

毫不知情的王姓，按照早先預訂好的行程去福建廈門旅遊，1月20日在旅程中發病，幸運的是王姓及時去醫院就診，很快被廈門市疾控中心確診而隔離，沒有造成在廈門的廣泛傳播。

該公司的楊姓員工和劉姓員工傳染同事後，絲毫沒有察覺到危險的來臨，1月10日至12日又共同參加公司在湖南長沙舉辦的大型培訓會議，共有282人參會，其中有過湖北居住或旅行史的則多達39人。培訓會議上受感染的人員，再將病毒傳播到自己的省市，導致四個省份、六個城市出現確診個案。

湖南省疾控中心表示，所有確診及疑似的病例背後，還會有更多密切接觸人群的存在，需要進一步隔離觀察。