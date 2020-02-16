聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠肺炎全球確診激增 指揮中心：台灣防疫採檢擬擴大
新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥今表示，指揮中心昨天召開專家會議討論，預計今天宣布擴大採檢標準，民眾只要有發燒、呼吸道症狀或14天內不限任何國家的旅遊史，且經醫師檢查後有疑慮者均納檢；而14天內曾接觸有發燒、呼吸道症狀者，都建議接受採檢。
新冠肺炎在中國疫情持續增加外，目前在全球多國均出現本土病例，日本等地甚至出現傳染途徑不明的案例，我國近日已升高對日本、泰國、新加坡等國的監測。
日本近期陸續發生感染源不明個案，停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號，今天再增加70例新冠肺炎，船上累計355例。我國指揮中心前天將日本提升旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），外界質疑日本疫情可能比新加坡更嚴重，但我對日本的標準似乎相對寬鬆，並未提升至標準較嚴格的二、三級？莊人祥說，將視日本疫情狀況，不排除再升級。
莊人祥說，台灣對日本疫情一直觀察著，並提前在14日就提升對日本的旅遊疫情建議，所以是更早掌握；而相關單位昨日對此緊急召開會議，決定加快採取對策，並視疫情狀況不排除再升級。
莊人祥說，會提升日本的旅遊疫情建議，是因日本疫情出現感染源不明的個案，即使日本疫情尚未擴散，但基於提醒民眾注意立場，因此提升為「第一級注意」的疫情等級，與泰國並列，若日本疫情惡化，將不排除再提升等級。
目前我國將新加坡列為旅遊「第二級警示」地區，民眾赴當地須採取加強防護。而中、港、澳地區被列為「第三級警告」，建議避免至當地任何非必要旅遊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言