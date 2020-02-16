新冠肺炎全球確診激增 指揮中心：台灣防疫採檢擬擴大

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥今表示，指揮中心昨天召開專家會議討論，預計今天宣布擴大採檢標準，民眾只要有發燒、呼吸道症狀或14天內不限任何國家的旅遊史，且經醫師檢查後有疑慮者均納檢；而14天內曾接觸有發燒、呼吸道症狀者，都建議接受採檢。

新冠肺炎在中國疫情持續增加外，目前在全球多國均出現本土病例，日本等地甚至出現傳染途徑不明的案例，我國近日已升高對日本、泰國、新加坡等國的監測。

日本近期陸續發生感染源不明個案，停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號，今天再增加70例新冠肺炎，船上累計355例。我國指揮中心前天將日本提升旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），外界質疑日本疫情可能比新加坡更嚴重，但我對日本的標準似乎相對寬鬆，並未提升至標準較嚴格的二、三級？莊人祥說，將視日本疫情狀況，不排除再升級。

莊人祥說，台灣對日本疫情一直觀察著，並提前在14日就提升對日本的旅遊疫情建議，所以是更早掌握；而相關單位昨日對此緊急召開會議，決定加快採取對策，並視疫情狀況不排除再升級。

莊人祥說，會提升日本的旅遊疫情建議，是因日本疫情出現感染源不明的個案，即使日本疫情尚未擴散，但基於提醒民眾注意立場，因此提升為「第一級注意」的疫情等級，與泰國並列，若日本疫情惡化，將不排除再提升等級。

目前我國將新加坡列為旅遊「第二級警示」地區，民眾赴當地須採取加強防護。而中、港、澳地區被列為「第三級警告」，建議避免至當地任何非必要旅遊。