紓困條例 拚20號出行政院會

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊產業，行政院近日密集展開會議討論擬定紓困條例，將先前就盤點過的方案與策略都轉化為法律文字。行政院發言人Kolas Yotaka指出，條例架構雖參照SARS時期困條例，但最大的差別是振興，目標是20號在行政院會通過，正密集研擬中。

行政院長蘇貞昌日前拍板紓困振興特別條例方向，初步匡列新台幣600億，為期一年，將以歲計賸餘以及主計總處籌措的部分來支應，預計20日拍板特別條例。

據了解，條例定案前各部會就已開始盤整資料，近日則由政委羅秉成召集各部會密集開會，昨補班日就找來超過20個部會，上午先有準備會議，接著自中午一路開到傍晚六點，今則讓各部會各自準備整理文字，預計周一再繼續密集開會，力拚20日條例送至行政院會。

Kolas表示，目標是紓困條例20號出行政院會，紓困方項或方針都早有討論，但得要將討論內容轉化為法條文字，希望將所有受影響的產業問題都能在草案裡面被解決，條例架構雖參照SARS時期困條例，但最大的差別是加入振興的部分。

除了政院之外，藍綠也相繼拋出因應新冠肺炎衝擊的紓困條例，國民黨團最早公布黨版的「2019年新型冠狀病毒紓困暨暫行條例」草案，草案內容授權政府匡列500億元預算，除了針對受疫情影響營運困難的產業比照編列500億特別預算給予紓困外，也補償因執行防治工作導致感染的人員。

民進黨立委何欣純也推出「因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例」草案，預定匡列600億預算，施行時間相較政院版的拉長為1年6個月；Kolas則說，尊重委員提出的版本，但政院確定會提出院版。