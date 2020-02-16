配給量增額 行政院：重點是如何維護公共的健康安全

我國口罩生產量逐步提升，目前已有三波配給量增額的族群，行政院發言人Kolas Yotaka表示，配給族群的衡量標準，前提是產量要增加，再來是急迫需要的族群，重點是如何維護公共的健康安全。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，我國2月1日起徵購口罩，而後口罩生產量也逐步提升，2月11日宣布日產能420萬片，根據經濟部公告，由於新產線9條安裝完成，估算本周將達到日產能580萬片， 3月上旬則有望達標日產1000萬片。

雖然口罩購買實名制仍在持續當中，但特定族群購買量逐步放寬，包含首波醫護人員、基層診所、癌症、洗腎患者等醫療需求者，第二波則是客運等大眾運輸業駕駛人獲增配額，再來則是因應開學日，校園也備有645萬片防疫備用口罩。

談到政府對特定族群的配給口罩衡量標準， Kolas表示，前提是口罩整體產量要增加，第二衡量標準就是急迫需要的族群，流行疫情指揮中心會評估整體相對急迫的排序，重點是如何維護公共的健康安全，希望降低各界對於感染的憂心，也呼籲各界口罩的配戴時機包含有呼吸道症狀時、出入醫療院所，或是本身有慢性疾病的人。