罷韓二階30萬達標 陳冠榮：掀開遮羞布朝48萬邁進

罷韓二階段連署在18天內達成30萬份連署目標，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋與公民割草行動代表李醫師，今天前往意誠堂參拜，獻上「功在高雄」匾額，敬謝神明庇佑連署順利達標，4人祈願造冊順利、送件圓滿、台灣平安，並呼籲市民一起掀開「遮羞布」，朝48萬份新目標邁進。

陳冠榮表示，二階連署昨天突破30萬，截至晚間11點統計，更持續累計達31萬6437份，能在這麼短時間內達標，更清楚表達高雄人意志。陳冠榮說，高雄是高雄人的主場，罷韓團體角色就像是高雄人的代書，高雄市民要一起拿回主權，掀開韓國瑜口中的遮羞布（先前韓曾酸罷韓遊行布條下躲了48萬人），往48萬連署目標邁進，光復高雄。

陳冠榮說，罷韓連署30萬份達標後，還要持續收受連署書，同時包括防疫及高市其他大大小小的市政，罷韓團體仍將密切監督、觀察。

尹立表示，目前志工人力將以7比3的比例一面造冊、一面連署，希望在3月中旬送件時，不只送出30萬份，甚至還能到40、50萬份，避免選委會剔除過多份數的風險；即使選委會審核40天後退件，還有10天補件。