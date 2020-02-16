不等中央先提出紓困方案 侯友宜：地方能做的先做

新冠肺炎（COVID-19）衝擊各行各業，新北市政府14日提出紓困方案「急、速、寬、減、補、平」6項原則，被問到是否不等中央宣布，地方先推出政策，新北市長侯友宜表示，地方能做的先執行，讓大家能共度難關。

侯友宜表示，先提出紓困方案是因為，有些地方可以做的事情，不用等中央可以先執行，目前碰到很多經濟困頓業者，尤其小商店及觀光產業因新冠肺炎疫情受到近5成影響，因此，絕對不等中央，並提出6大原則「急、速、寬、減、補、平」。

侯解釋，急，是急難救助一萬元；速，用最快的行政流程，只要申請馬上撥款；寬，所有的貸款期限都能寬延；減，公有市場租金打8折，盼能共體時艱；補，受理商家行銷補助；平，搭架虛擬通路平台。

侯友宜表示，在這段時間的困境，希望能用這6大原則，讓新北經濟消費得到地方的協助，讓大家能夠共度難關。