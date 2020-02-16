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藍委溫玉霞：模里西斯禁台入境 外交部不能粉飾太平

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
國民黨不分區立委溫玉霞。圖/溫玉霞辦公室提供

國民黨立委溫玉霞表示，模里西斯日前傳出比照中港澳禁止我國人入境，但外交部至今無明確說法。他透過模里西斯台商會得知，確實持中華民國䕶照都不能上飛機，且不論從何地轉機航空公司皆拒載。模里西斯的禁台令已造成漁民人心惶惶，希望蔡政府不會輕忽，據實公布溝通進度，讓漁民了解最正確的訊息。

溫玉霞辦公室發出新聞稿指出，日前媒體報導模里西斯依照WHO公布疫情報告，禁止我國人入境，台灣漁民向政府求援，但外交部第一時間否認，迄今還在了解溝通中。但之後又傳來我國人入境即遭隔離，且隔離環境惡劣而向政府求助。

溫玉霞表示，外交部至今無明確說法，且外交部網頁皆無相關訊息，她透過模里西斯台商會和友人查詢得知確實持中華民國護照都不能上飛機，且不論從何地轉機航空公司皆拒載。

溫玉霞曾任世界台灣商會聯合總會第一個女性總會長，過去長年在南非發展。她指出，模里西斯是台灣遠洋漁業的重要基地，每年約有600 艘船次會停泊進行卸魚、補給、維修及船員替換等作業；台灣的船東也須去核發薪水並處理業務，一旦被禁止入境，對台灣的漁業衝擊甚大，此事已讓船東和漁民們憂心不已，希望蔡政府重視並解決。

溫玉霞表示，原本稍早前台灣船東和船員變通的方法是在馬來西亞停留14天再入境模國，如今連經由第三地都禁止入境。為何如此嚴苛，或許與模里西斯是個小島，醫療資源不足有關，格外緊張。2003年SARS發生時，持中華民國護照也完全不能入境，早有先例，外交部不該後知後覺，等國人不斷傳出被拒入境或受困時，才積極要求南非代表處溝通協助。

溫玉霞指出，得知台人被隔離後，駐南非代表處已派出公使和組長等三位前往模里西斯遊説關心，當地的台商會和急難救助協會也提供緊急救助，將補給品送入隔離房，希望在惡劣的隔離環境中，表達對國人的關懷。

新聞稿也提到，詢問模里西斯移民局都說可以入境，但該國衛生部表示按照世界衛生組織（WHO）的公告執行，將台灣和大陸劃成同一疫區，不能放行；外交部除積極向模里西斯政府溝通，也須努力尋求所有支持台灣參與WHO的國際力量，盡速將台灣自「中國疫區」移除。

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