台中首例違反居家檢疫 盧秀燕：要好好表揚防疫人員

台中市因新冠肺炎居家檢疫者超過2千人，昨天出現首例台中市林姓居家檢疫者趴趴走事件。台中市長盧秀燕今天說，她感謝居家檢疫者、居家隔離市民配合防疫，台中市政府對於防疫致力做到滴水不漏，對於昨天發生的首例，一 要處理，另外，太平里幹事認真負責，第一時間發現林姓居家檢疫者趴趴走，後續警方、衛生所等人防疫人員迅速蒐證、到場處置，要好好表揚。

據了解，台中市太平區30歲林姓男子本月9日入境，需配合居家檢疫14天，要到24日期滿，昨天近中午外出1小時20分，警方獲報到場確認林姓男子不在家。林姓男子返家後表示，他出去一下子。台中市衛生局證實，林姓男子是台中市首例違反居家檢疫個案，將依傳染病防治法開罰。

台中市府說明，太平里幹事一再提醒告誡轄區受居家檢疫對象，在期間不得外出，但林姓市民在昨天上午11時17分仍離開太平區住家，里幹事立即通報民政系統、轄管警察局前往會同查訪，並通知衛生局到場處置。

台中市府表示，轄區太平派出所由副所長帶班前往會同查訪，確認林姓市民不在家，經現場電話聯繫林姓市民，並全程錄影音蒐證及通知衛生所護理長到場處置，林姓市民在昨天中午12時37分返回住家。林姓市民健康狀況良好，無發燒相關症狀。

台中市衛生局說明，因應新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心公布，自2月6日起，自中港澳入境旅客，須居家檢疫14天，期間均由民政體系每天關懷一次，並不得外出，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定，處1至15萬元罰鍰；與確診個案有接觸者，須居家隔離14天，期間由衛生單位每天關懷2次且不得外出，運用智慧科技針對居家檢疫及居家隔離者進行定位，違反居家隔離者，依同法第48條規定處六到卅萬元罰鍰。