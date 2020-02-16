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孫大千：武漢台商也是台灣人 要民進黨打開天窗說亮話
韓系人馬、前立委孫大千質疑，捍衛每一位國民的安全是政府的天職。滯留在武漢的台灣同胞，每多待一分鐘，就多一分受到感染的風險。他質疑，民進黨政府和北京當局就「優先返回名單」陷入羅生門的困境，呼籲民進黨政府公布下一批優先返回名單，成員的年齡、背景，以昭公信。
孫大千在臉書貼文，強調大家都是台灣人，救人如救火，自己的同胞自己救。民進黨政府與其浪費時間和北京政府打口水戰，不如「打開天窗說亮話」，向台灣社會清楚的說明。
孫大千希望民進黨政府說明，台灣現在的防疫準備和醫療資源，是否能夠承受滯留在武漢將近1000位台胞返國。如果有困難，當然必須以大多數人民的權益為重；但是如果負擔無虞，為什麼不能在最短的時間內，將全體台胞撤回。
他追問民進黨政府，準備一次撤回所有台灣同胞，還是計劃分批執行。倘若是後者，為了安定仍滯留武漢國人的人心，政府為什麼不直接和陸方訂下計畫，並公布每一批撤回行動的規畫時間。他建議民進黨政府，既然和北京當局就「優先返回名單」陷入羅生門的困境，可以先公布下一批優先返回名單中，成員的年齡、背景，以昭公信。
孫大千並提到，若決定要接回所有滯留武漢的台灣同胞，為什麼民進黨政府堅持由華航來執行，民進黨政府對於東航執行，究竟有那些疑慮？如果是擔心東航在撤離班機上，座位安排不夠嚴謹，我方為什麼不要求對方配合調整；如果是擔心大陸方面檢疫不夠確實，或者擔憂把關不夠嚴謹，為何不派遣一批台灣方面的工作人員先行抵達武漢，陪同執行撤離，確保登機、飛航期間的防疫工作？
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