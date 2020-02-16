快訊

直播／疫情指揮中心下午兩點召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

威士特丹號郵輪1例確診其他人呢？ 還有近千人留在船上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫大千：武漢台商也是台灣人 要民進黨打開天窗說亮話

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
前立委孫大千。報系資料照片。

韓系人馬、前立委孫大千質疑，捍衛每一位國民的安全是政府的天職。滯留在武漢的台灣同胞，每多待一分鐘，就多一分受到感染的風險。他質疑，民進黨政府和北京當局就「優先返回名單」陷入羅生門的困境，呼籲民進黨政府公布下一批優先返回名單，成員的年齡、背景，以昭公信。

孫大千在臉書貼文，強調大家都是台灣人，救人如救火，自己的同胞自己救。民進黨政府與其浪費時間和北京政府打口水戰，不如「打開天窗說亮話」，向台灣社會清楚的說明。

孫大千希望民進黨政府說明，台灣現在的防疫準備和醫療資源，是否能夠承受滯留在武漢將近1000位台胞返國。如果有困難，當然必須以大多數人民的權益為重；但是如果負擔無虞，為什麼不能在最短的時間內，將全體台胞撤回。

他追問民進黨政府，準備一次撤回所有台灣同胞，還是計劃分批執行。倘若是後者，為了安定仍滯留武漢國人的人心，政府為什麼不直接和陸方訂下計畫，並公布每一批撤回行動的規畫時間。他建議民進黨政府，既然和北京當局就「優先返回名單」陷入羅生門的困境，可以先公布下一批優先返回名單中，成員的年齡、背景，以昭公信。

孫大千並提到，若決定要接回所有滯留武漢的台灣同胞，為什麼民進黨政府堅持由華航來執行，民進黨政府對於東航執行，究竟有那些疑慮？如果是擔心東航在撤離班機上，座位安排不夠嚴謹，我方為什麼不要求對方配合調整；如果是擔心大陸方面檢疫不夠確實，或者擔憂把關不夠嚴謹，為何不派遣一批台灣方面的工作人員先行抵達武漢，陪同執行撤離，確保登機、飛航期間的防疫工作？

民進黨 孫大千 北京
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

國民黨重建 孫大千：有5個問題要面對

政府宣傳大眾運輸不需戴口罩 孫大千批掩蓋謊言

孫大千批錯誤決策造成口罩之亂 政府要亡羊補牢

反罷韓 孫大千矛頭指陳菊：執政10年表現該不該被罷免

相關新聞

國民黨主席補選爆人頭黨員？ 游淑慧：可從這兩點判斷

國民黨目前正在舉辦黨主席補選，不料如今傳出黨員數異常爆增2萬人，造質疑出現人頭黨員的狀況。為此，國民黨台北市議員游淑慧今...

傅崐萁恢復黨籍案 江啟臣籲黨說明郝龍斌挺傅

國民黨中常會日前通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續引發不少爭議，國民黨主席候選人江啟臣今天再次呼籲黨中央應對外說明清...

藍委溫玉霞：模里西斯禁台入境 外交部不能粉飾太平

國民黨立委溫玉霞表示，模里西斯日前傳出比照中港澳禁止我國人入境，但外交部至今無明確說法。他透過模里西斯台商會得知，確實持...

台中首例違反居家檢疫 盧秀燕：要好好表揚防疫人員

台中市因新冠肺炎居家檢疫者超過2千人，昨天出現首例台中市林姓居家檢疫者趴趴走事件。台中市長盧秀燕今天說，她感謝居家檢疫者...

孫大千：武漢台商也是台灣人 要民進黨打開天窗說亮話

韓系人馬、前立委孫大千質疑，捍衛每一位國民的安全是政府的天職。滯留在武漢的台灣同胞，每多待一分鐘，就多一分受到感染的風險...

國台辦馬曉光批台灣說謊 宅神：簡直是幫台灣背書啊！

大陸國台辦發言人馬曉光抨擊蔡政府繼續阻擋拖延台胞返鄉，還點名批「台灣防疫機構負責人」信口雌黃、說的完全是謊言。宅神朱學恒...

國民黨繳費黨員增2萬 郝龍斌江啟臣都要黨中央釐清爭議

國民黨主席補選3月7日投票，傳出候選人登記完成後，繳費黨員增加2萬人，浮現人頭黨員疑慮。參選的國民黨前副主席郝龍斌、立委...

威士特丹號郵輪1例確診其他人呢？還有近千人留在船上

路透16日報導，上周四（13日）在柬埔寨施亞努港靠岸的威士特丹號郵輪（Westerdam），已有1名下船後搭機抵達馬來西...

住公寓、開小車 沒西裝…「最平民」新科立委是誰？

立法院下周即將開議，第十屆立委也已完成宣誓就職，本屆有多位新科立委首度進入立法院；雖然工作場域轉換到了國會殿堂，但許多立委仍保有與一般民眾無異的生活習慣，引發不少話題。

馬辦：兒童權益不是風涼話 是人權與人道議題

前總統馬英九辦公室今天表示，在全力防堵武漢肺炎疫情蔓延的同時，也不能忽略對人權普世價值的重視；兒童權益不是風涼話，是必須...

傅崐萁恢復國民黨籍案 黨內反彈

國民黨中常會二月五日通過立委傅崐萁恢復黨籍案，代理主席林榮德十三日「指示」中央考紀會在十八日開會審議傅案，還要中常委幫忙「遊說」考紀委員，引發反彈。黨內痛批代理主席此舉史無前例、不顧程序正義、也不在乎社會觀感，已無紀律可言，「黨務改革更是愈改愈回頭」。

罷韓二階段達標 高市府：防疫最重要

「Wecare高雄」等民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜，罷韓團體昨在光復高雄總部直播，宣布罷韓二階連署已達標卅萬分，超越法定門檻，市選委會若查核通過成案，最快六月下旬投票，要成功罷韓，約需五十七萬張票。

熱門新聞

看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

陸國台辦槓上陳時中 痛批台「防疫機構負責人」滿口謊言

陸配上海返台搭高鐵回家 高鐵公布車次座位

全球疫情地圖／南韓確診增至29例 各地新冠肺炎疫情一次看

驚呆了！習近平：我1月7日就對疫情防控提出要求

威士特丹號郵輪 出現首名確診新冠肺炎病患

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。