國台辦馬曉光批台灣說謊 宅神：簡直是幫台灣背書啊！

大陸國台辦發言人馬曉光抨擊蔡政府繼續阻擋拖延台胞返鄉，還點名批「台灣防疫機構負責人」信口雌黃、說的完全是謊言。宅神朱學恒在臉書發文，嘲諷「瞞騙疫情跟虎爛之國指控台灣騙人，那簡直是幫台灣背書啊」！

首批247名滯留台灣民眾3日搭乘東航春節加班機返回台灣後，後續疏運陷入停擺，我方表示，2月9日兩岸曾達成共識由華航執飛，運回台灣方面提出的「優先返回名單」121人，但大陸突然變卦並要求以東航五個班次運送979人。國台辦發言人馬曉光反批，「完全罔顧事實，純屬信口雌黃。」並指出，「事實清楚表明，台灣防疫機構負責人所說的完全是謊言。」

朱學恒說，「我剛剛才說國台辦防疫救人屁也辦不好，包機飛不飛他根本不在乎，有空就只會搞統戰，馬曉光馬上跳出來表演了。瞞騙疫情跟虎爛之國指控台灣騙人，那簡直是幫台灣背書啊！

問問看你們那些死去的武漢同胞，是哪個國家哪個黨跟他們說疫情不存在，然後變成可防可控，然後封城，然後軍管？這種等級的慣性騙人步出來說別人說謊，你要不要撒泡尿照照自己的臉啊馬曉光？」