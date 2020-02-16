國民黨主席補選爆人頭黨員？ 游淑慧：可從這兩點判斷
國民黨目前正在舉辦黨主席補選，不料如今傳出黨員數異常爆增2萬人，造質疑出現人頭黨員的狀況。為此，國民黨台北市議員游淑慧今在臉書上表示，上個禮拜去參加智庫的改革諮詢會議，就已提醒是不是投票部隊、人頭黨員會再次出現？
游淑慧也建議，可以從「銀行帳務系統」去看，看看有沒有大額團體繳黨費的情況，不管是單筆大額或是同一地區拆單、但時間密集接近的繳交。
此外，也可以看看哪一些黨員是2017年黨主席選舉才繳費入黨，投完票後再也不繳黨費，現在又因為要選舉才來補繳三年黨費。
游淑慧直言，不小心漏繳2019年的，補繳沒有問題，但只繳2017年，投完票就不繳的，是不是投票部隊，應該從嚴認定。
游淑慧強調，要判斷真的其實很簡單，就看現在的黨中央敢不敢下這一刀。
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