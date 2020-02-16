國民黨繳費黨員增2萬 郝龍斌江啟臣都要黨中央釐清爭議

國民黨主席補選3月7日投票，傳出候選人登記完成後，繳費黨員增加2萬人，浮現人頭黨員疑慮。參選的國民黨前副主席郝龍斌、立委江啟臣都表態，希望黨中央詳查。

媒體報導，國民黨一月統計有效黨員人數約25.8萬人，但在登記截止後，已增至28萬多人。郝、江爭取黨內支持，上午同台參加革實院的閉門座談，被問及此事，都希望黨中央徹查。

郝龍斌表示，目前仍不知道是不是人頭黨員的問題，不過若有人替很多人繳交黨費；或有人三年都沒交黨費，現一次補繳，純粹為了黨主席選舉投票，是否認同國民黨理念、是不是黨員，呼籲黨中央進行徹查，他認為這也是將來黨務改革重要項目，人頭黨員操縱選舉，不僅不利國民黨改革，對國民黨改革形象也有損傷。

江啟臣也表示，希望黨員都是自主性繳費、投票，希望黨中央進一步了解對外釐清，不要讓想要投票的黨員有所誤解，他也呼籲黨員積極投票行使黨權，為國民黨的未來與改革表達意見，讓改革可以在3月7日之後完全啟動。

國民黨文傳會代理主委王育敏表示，她表示，具投票權黨員必須入黨滿一年，且在2月23日前完成繳交黨費，兩項要件黨中央會嚴格把關。她表示，往年有繳黨費黨員平均30萬人，目前人數仍在合理範圍，每年度黨費繳交底線是三月，可能很多人為了投票較往年提前繳費。但候選人既有疑慮，黨中央會再行了解。

郝江競爭白熱化，江啟臣上午再次強調，國會議員兼任黨魁絕對是可思考方向，內閣制國家國會議員兼任黨魁是常態，國民黨慣例上很少專職黨主席，沒有標準與定論，重點是貼近民意；郝龍斌表示，黨接地氣，黨主席要全國走動查訪基層民意，他可全心全意做好，沒有包袱，也不會將黨主席當成跳板。對於傅崐萁恢復國民黨籍案在黨內引起爭議，郝龍斌力挺傅崐萁，結合各方力量一起幫國民黨改革改造，江啟臣則認為是否符合程序正義黨內有不同看法，黨中央應要清楚對外說明。