威士特丹號郵輪1例確診其他人呢？還有近千人留在船上

路透16日報導，上周四（13日）在柬埔寨施亞努港靠岸的威士特丹號郵輪（Westerdam），已有1名下船後搭機抵達馬來西亞的83歲美國籍女乘客，確診感染新冠肺炎；目前與確診者同時抵達馬國的還有另外144人，而該郵輪至今仍有近千人留在船上。

威士特丹號船東嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的荷美航運公司（Holland America Inc.）說，13日在施亞努港靠岸時，該船載有1455名乘客及802名組員，總共2257人，目前仍有983人留在船上，包括236名乘客、747名組員。但路透報導中並未說明，為何有近千人在遊輪靠岸至今仍未下船。

路透指船上乘客皆有定期檢測，靠岸時柬國曾針對船上20人做檢測，未發現有人感染新冠病毒 。但不清楚上述這些人接受的是何種檢測。馬來西亞衛生部發表聲明說，初步確診的那名女乘客和她檢測呈陰性反應的丈夫，是抵達馬國的145人中僅有的出現症狀的兩人。

柬埔寨政府說，他們與世界衛生組織（WHO）及美國疾病控制及預防中心（CDC）協作進行檢測。柬國衛生部在一份聲明中說，針對在馬國確診的個案，他們「已請求馬來西亞當局複查檢測結果」。