居家隔離還趴趴走 徐國勇：視同重大通緝犯協尋

國內最近頻傳有人因新冠肺炎防疫，必須居家隔離，但卻不配合到處趴趴走，內政部長徐國勇今天到高雄探視因車禍受傷的消防隊時，再次強調，會用通緝犯的規格、重大刑案的規格來協尋，警察人員很辛苦，但只要有失聯，都是在短短二、三小時即時找到人。

徐國勇再度呼籲，對於居家檢疫或居家隔離這些潛在可能會有帶菌的國人或進來台灣的外籍人士要自保保人，因為居家隔離或居家檢疫是保護自己，也同時保護社會和其他人，「所以一定要自保保人，不要趴趴走！」

徐國勇說，趴趴走萬一發病了，對社會造成困擾，對自己也是危險，對於趴趴走的人，如找到了，就一定強制送檢疫所，本來可以在家比較自由，只是不能出門，但如到強制檢疫所就不一樣了，「那絕對沒有你家舒服！」徐國勇三度強調自保保人，防疫視同作戰，防疫是每一個人的責任，每個人都有義務和責任防止疫情擴散。