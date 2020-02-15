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罷韓二階段達標 高市府：防疫最重要

聯合報 / 記者徐如宜蔡孟妤林伯驊賴郁薇／高雄報導
罷韓團體昨宣布罷韓二階連署已順利達標，將往罷韓投票挺進。 圖／罷韓光復高雄總部提供

「Wecare高雄」等民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜罷韓團體昨在光復高雄總部直播，宣布罷韓二階連署已達標卅萬分，超越法定門檻，市選委會若查核通過成案，最快六月下旬投票，要成功罷韓，約需五十七萬張票。

高市府新聞局長鄭照新對此表示，市府最重要目標是防疫和市政，基層市民滿意的笑容就是最大的成就感。對罷韓等政治性運動都尊重，「市政優先、政治次之」。

罷韓團體昨宣布二階連署達標卅萬分，跨越法定門檻；高雄市長韓國瑜（右三）昨視察阿蓮區農會水果外銷情形，高市府僅回應「尊重」。 圖／高市府提供

罷韓二階連署一月廿九日展開，廿天完成卅萬分。根據選舉罷免法，第二階段連署人數要達原選舉區選舉人數百分之十以上。去年市長選舉的選舉人數有兩百廿八萬餘人，第二階段合格連署書至少要廿二萬八千多分，罷韓團體考量不合格連署書會遭剔除，設定二階段連署目標卅萬分。屆時同意罷免票數須多於不同意票，且同意票數達選舉人數四分之一以上，約需五十七萬同意票才能罷免成功。

許多罷韓支持者昨湧進光復高雄總部，隨著統計數字跳上卅萬時，現場響起歡呼聲。罷韓法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立表示，連署行動不會停，今天還會到北市西門町擺攤，三月中旬會將連署書送交選委會，若四月可通過選委會查核，六月應會舉辦罷免投票。

罷韓過程也衍生紛爭，尹立昨到高雄地檢署按鈴，控告內門區謝姓里長涉嫌驅趕恫嚇志工，「台南電池」丁姓負責人也掛布條涉散播不實謠言，干擾阻撓連署，均已涉違反選罷法。謝姓里長昨到地檢署說明，晚間以五萬元交保候傳；丁姓負責人則在臉書回覆「公道自在人心，人間自有正義長存。」

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