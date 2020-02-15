罷韓二階段達標 高市府：防疫最重要

「Wecare高雄」等民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜，罷韓團體昨在光復高雄總部直播，宣布罷韓二階連署已達標卅萬分，超越法定門檻，市選委會若查核通過成案，最快六月下旬投票，要成功罷韓，約需五十七萬張票。

高市府新聞局長鄭照新對此表示，市府最重要目標是防疫和市政，基層市民滿意的笑容就是最大的成就感。對罷韓等政治性運動都尊重，「市政優先、政治次之」。

罷韓團體昨宣布二階連署達標卅萬分，跨越法定門檻；高雄市長韓國瑜（右三）昨視察阿蓮區農會水果外銷情形，高市府僅回應「尊重」。 圖／高市府提供

罷韓二階連署一月廿九日展開，廿天完成卅萬分。根據選舉罷免法，第二階段連署人數要達原選舉區選舉人數百分之十以上。去年市長選舉的選舉人數有兩百廿八萬餘人，第二階段合格連署書至少要廿二萬八千多分，罷韓團體考量不合格連署書會遭剔除，設定二階段連署目標卅萬分。屆時同意罷免票數須多於不同意票，且同意票數達選舉人數四分之一以上，約需五十七萬同意票才能罷免成功。

許多罷韓支持者昨湧進光復高雄總部，隨著統計數字跳上卅萬時，現場響起歡呼聲。罷韓法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立表示，連署行動不會停，今天還會到北市西門町擺攤，三月中旬會將連署書送交選委會，若四月可通過選委會查核，六月應會舉辦罷免投票。

罷韓過程也衍生紛爭，尹立昨到高雄地檢署按鈴，控告內門區謝姓里長涉嫌驅趕恫嚇志工，「台南電池」丁姓負責人也掛布條涉散播不實謠言，干擾阻撓連署，均已涉違反選罷法。謝姓里長昨到地檢署說明，晚間以五萬元交保候傳；丁姓負責人則在臉書回覆「公道自在人心，人間自有正義長存。」