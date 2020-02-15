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萬年新聞兵張茂森寫台日40年 賴清德：為台日關係找答案

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
張茂森新書發表會，賴清德出席。記者陳宛茜/攝影

「我是新聞界的萬年二等兵，永遠站在新聞第一線。」駐日資深記者張茂森今天發表新書「採訪者之眼：目擊台日近代關係史」。他駐日超過40年，經歷昭和到令和、蔣介石到蔡英文等五任總統、12位駐日代表，迄今仍站在新聞第一線採訪。「我希望我當新聞兵可以再久一點」，他說，若能在打電腦或拿麥克風時倒下，就像沙場上的戰士戰到最後一口氣，「這是我的光榮」。

張茂森自1972年大學畢業以來，一直在第一線採訪新聞，從地方記者到政治記者、接著外派日本。新聞採訪歲月總計超過45年，全部站在第一線。

張茂森自承，與他同期的同學、同事，如今都已穩坐辦公室，在「大後方」當指揮官，當總編輯、董事長或立法委員，只剩他一個人還在最前線打仗。就連311大地震後，福島核災恐慌瀰漫，他也是唯一死守、未曾撤退的記者。

身為記者，張茂森不只在書寫與紀錄歷史，也創造歷史。他一手推動世紀長壽藝人金銀婆婆訪台、促成李登輝在總統任內，邀請日籍高中同學來台舉辦同學會。為了促進台日關係，他也企畫將昭和天皇在皇太子時代前往台灣視察時親手種植的櫻樹、榕樹和瑞竹樹苗送返日本故鄉。

「每則新聞後面，都有台日緊密的關係在內。」張茂森表示，他希望透過這本書，讓讀者知道台日關係的緊密。

行政院前院長、準副總統賴清德今天也出席新書發表會。他表示，該書是近年紀錄台日關係最重要的一本書。張茂森的每篇報導都是他站在第一線、認真負責、深入了解台日關係所誕生的結果。「台日關係為什麼這麼好，這本書有答案；台日民間為何關係如此密切，兩地遊客互訪的人次為什麼這麼高，這本書提供答案；而台灣和日本如何進一步發展關係，這本書也可以提供答案。」

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