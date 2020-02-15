陸國台辦槓上陳時中 痛批台「防疫機構負責人」滿口謊言

為了目前仍滯留湖北台灣民眾返鄉問題，大陸國台辦發言人15日再次指責民進黨政府，抨擊蔡政府繼續阻擋拖延台胞返鄉，且民粹和政治操弄變本加厲，甚至不惜採取造假、造謠的手段掩蓋真相。他還不點名痛批「台灣防疫機構負責人」冷血、信口雌黃、說的完全是謊言。

自從首批247名在湖北的台灣民眾於2月3日搭乘東航春節加班機返回台灣後，後續疏運計畫就陷入停擺，陸委會與國台辦還為了此事不斷互噴政治口水，大陸國台辦近日更是對民進黨政府展開「每日一批」。

新華社報導，馬曉光15日接受採訪「講述了事實真相」。新華社指，對於記者詢問，台防疫機構負責人14日下午和晚間稱，2月9日兩岸曾達成共識由華航執飛，運回台灣方面提出的「優先返回名單」121人，但大陸方面突然變卦並要求以東航五個班次運送979人。

馬曉光說，「此人完全罔顧事實，純屬信口雌黃。」

馬曉光一一詳述兩岸從2月3日起，每天透過「民航聯繫管道」溝通的全過程。他並指出，「事實清楚表明，台灣防疫機構負責人所說的完全是謊言。」

馬曉光還說，正是此人宣稱，首批返台的台胞出現一個新冠肺炎確診病例，引發島內炒作，成為台方阻擋在鄂台胞回家的藉口。但武漢市台辦根據掌握的具體、確鑿事實，發現台方宣布的這個確診病例存在很多既不符合醫學規範、也明顯有悖常理的疑點，因此提出七點質疑。

馬曉光表示，這位「台灣防疫機構負責人」完全有責任如實向公眾作出說明，但從2月8日到現在，他除了支吾搪塞，對七點質疑一直諱莫如深。馬曉光指出，「就是這樣一個疑點重重的病例，卻被台灣方面大做文章，成為阻擋東航執飛運送的一個理由。」

馬曉光並稱，「前幾天，還是這位台灣防疫機構負責人，竟然不顧基本的人道精神，宣布不許兩岸婚姻家庭子女回家。這種冷血決定不但給在鄂台胞返鄉帶來更大困擾阻礙，而且對許多台胞家庭造成傷害。」

馬曉光說，在運送在鄂台胞返鄉這件事情上，事實清清楚楚，台灣方面先是以「防疫優先」、「弱勢優先」、防疫能量不足為藉口，後來又橫生枝節提出由華航接運，總是在不斷尋找藉口、變化手法，百般拖延阻擋東航實施運送。

馬曉光最後表示，「我們敦促民進黨當局，不要把一己私利凌駕於台胞的利益之上，應當盡快同意東航運送，讓在鄂台胞早日順利回家。」