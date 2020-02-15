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罷韓二階連署達標 高市府：防疫、市政最重要

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

罷韓團體今宣布罷韓二階連署已達標30萬份，高雄市新聞局長鄭照新說，現在市府最重要就是防疫和推行市政，對罷韓、政治性運動，予以尊重，但不會是市府關注焦點。

鄭照新今下午陪同高雄市長韓國瑜訪視阿蓮區農會，關心農產品外銷，被問到罷韓突破第二階段30萬份連署門檻，鄭照新說，市府最重要目標，是防疫和推動市政，包括市府滿天星計畫推出及今天成功把水果推銷到新加坡，都是在市政上的證明，看到基層市民滿意的笑容，就是最大成就感來源。

鄭照新說，「至於罷韓、政治性運動，我們尊重，但不會是我們最關注的焦點，我們關注的還是市政上有無真正幫助到市民。把市政做好是目標，市政優先、政治次之」。

對於市府推出送大專院校生出國進修的滿天星計畫，遭質疑有預算排擠，鄭照新說，該計畫預算是用教育局發展基金，跟公務預算編列無關，「呼籲大家外行話就不要講，沒有預算排擠問題」。

韓國瑜被問到是否擔心事情影響外銷，他說，當然會擔心外銷受到影響，但還好農會因為有簽約，所以出貨都屬於正常，可以維持正常農業外銷。

韓國瑜說，如果疫情影響經濟活動太嚴重，讓農民收入減少，當然會擔心，但目前來看，還算正常。「當然鬆了一口氣，農民也很急著要這個收入，2月份就要繳註冊費，特別重視2月份外銷」。

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