妳在哪？北市府今公布3失聯者 僅台女陳乙菲仍未尋獲

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，台北市今天再傳3人失聯，其中包含2名台籍女子及1名未知國籍男子；轄區警方今天協助尋人，目前地址登記在中正區及萬華區的失聯者已順利查遇，僅一名信義區的台籍女子仍未尋獲。

北市府昨天公布3名來台後失聯的港籍旅客名單，昨晚順利在萬華區一間日租套房內尋獲，今天分別遭衛生局重罰7萬元，並送往檢疫場安置。

北市府今天中午再次公布新的失聯名單，分別是透過小三通從金門入境的台籍女子陳乙菲、自大陸地區入境的譚國衡，及自香港入境的未知國籍男子江嘉榮；其聯絡地址分別登記在信義區、萬華區及中正區。

今天轄區警方出動協助查訪，發現地址位於萬華區萬大路的譚國衡就在該址，地址位於中正區館前路的江嘉榮也確定待在該址，兩者皆順利查遇，僅剩於2月5日透過小三通於金門入境台的台籍女子陳乙菲仍未尋獲。

請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或臺北市政府防疫專線（02）23753782與防疫機關聯繫。