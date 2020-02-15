88萬黨員可望大瘦身 郝龍斌、江啟臣：不要虛胖國民黨

國民黨號稱88萬黨員，但這次主席補選粗估僅將有30萬黨員具有效黨權，65%準失聯，浮誇黨員數不僅成笑柄，也是黨財務額外沉重負擔，黨主席補選候選人郝龍斌與江啟臣均承諾，黨不應再打腫臉充胖子。

若黨員瘦身方向確定，國民黨黨員數可望從88萬黨員，腰斬剩約40萬黨員。

江啟臣表示，國民黨應針對一般黨員與支持者有不同經營方式，其中黨員應以對國民黨有向心力、參與意願的人為主，數量不需要打腫臉充胖子；此外，黨還應透過經營與價值論述，儘量擴大支持者的數量以及光譜。

郝龍斌也認為，若當選黨主席，要展開黨員清查與黨籍總檢，釐清現有黨員活動狀況與和黨的關係，去偽存正，國民黨黨員數不需要浮誇的數字；認為黨要改革，一般民眾認為不好或浮誇的事，都應大破大立要凝聚共識革除。

國民黨創黨百年累積不少黨員數，即使經2000年黨員重登記，規模仍維持近百萬人之譜，2017黨主席選舉至今仍號稱有88萬黨員。但上次主席選舉，實際有效黨員僅46萬餘人，這次主席補選更可能僅30萬人，多數實質失聯。

「不是靠黨員多就有辦法執政」，熟悉黨內選務的黨務人士表示，2000年總統大選時，國民黨號稱400萬黨員，帳面上也有約250萬黨員記錄，但最後黨提名的正副總統候選人卻僅獲不到300萬票，虛浮的黨員數反成笑柄。

除組織動員不給力，龐大準失聯黨員也成黨務運作時沉重的人力與財務負擔。該黨務人士說，每年光寄通知催繳黨費，以一封信郵資5元計算，若準失聯黨員近60萬人，等於就要浪擲3百萬元，對財務捉襟見肘的國民黨雪上加霜。

該黨務人士建議，若新任主席要推動黨員數瘦身，可在黨內規訂黨籍資格清理機制，只要發函所有目前在冊黨員，通知未來只要連續4年未繳黨費就比照人民團體法除籍，不需黨員重登記，想再參加國民黨再重新申請加入。

黨務人士說，若建立定期黨籍資格清理機制，包含過世黨員或早心不在漢營黨員，管理上都可自然剔除。