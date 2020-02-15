罷韓二階連署書提早達標30萬份 3月中送選委會

罷韓團體今天發表六日動員令成果，下午兩點在光復高雄總部直播，罷韓法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，宣布罷韓二階連署已順利達標30萬份，現場響起歡呼聲！罷韓團體預計三月中旬能送件到選委會，通過查核後正式成案。

罷韓團體是在大年初五、1月29日，展開二階連署。根據選舉罷免法第81條規定，第二階段連署人數要達原選舉區選舉人數10%以上，依據去年高雄市長選舉時選舉人數228萬1338人計算，第二階段的合格連署書至少要22萬8133份以上才能過關。若成案，進入第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，約需57萬零300多票。

Wecare高雄今天稍早就預告連署將達到30萬份。下午有許多罷韓支持者湧進光復高雄總部，連署書統計數字一直往上攀升，跳到「300000」的數字時，現場響起歡呼聲。

尹立表示，雖然已經初步達到二階設定的30萬份連署，但連署行動不會停，3個公民團體收集的連署書應該會繼續增 加。罷韓團體預計3月中旬會將連署書送交選委會。若4月可以通過選委會二階查核連署者，罷韓案正式成立、6月應會舉辦罷免投票。