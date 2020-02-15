國民黨要改革 郝龍斌：只有無私才能堅定改革

國民黨主席補選候選人江啟臣今天表示，國民黨必須要改革，不能讓基層支持者感到失望；候選人郝龍斌則表示，只有無私，才能擺脫包袱和顧慮，才能堅定改革。

郝龍斌下午在臉書發文表示，很多人不看好國民黨的改革，為什麼？因為國民黨的包袱太沉重。這些包袱包括了黨內老舊宮廷文化、守舊保守勢力的反改革、親共買辦的負面標籤、錯綜複雜的地方派系利益，以及掌權者個人私心。

他表示，很多人會質疑，誰能擺脫黨內人際關係的包袱，敢在改革路上去碰觸既得利益者？敢堅持改革去得罪原本支持自己的力量？能不被反改革勢力綁架？

郝龍斌表示，他敢，他能！因為他在黨內沒有派系，也不屬於任何派系；所以不用考慮自己派系利益，更不會為了護己就排他；因為他承諾，專職專心做好黨主席，不把黨主席當作政治跳板，尋求其他政治上職務

郝龍斌說，黨主席最重要的工作就是：要一視同仁，用人唯才，凝聚黨內最大力量，勇敢改革向前。只有無私，才能擺脫包袱和顧慮，才能堅定改革，不怕得罪人，更不怕碰觸敏感的既得利益問題。