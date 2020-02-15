台女上海返台搭高鐵恐違法 指揮中心：將進一步討論
昨天一名台籍女子從上海返台，從松山機場入境，被列為居家檢疫對象，她昨天晚上七點左右，搭乘高鐵列車到高雄左營站，高鐵立即攔截，通知警方將她帶下車戒護。由於家住高雄，路途遙遠，不可能全程搭乘計程車，使居家檢疫民眾「恐被迫違法」。
指揮中心執行官周志浩今天回應，建議最好不要搭乘大眾交通運輸工具，若是搭乘大眾運輸工具也需要全程戴口罩，對於該個案是否有違法的情節，指揮中心將會進一步瞭解
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