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疫情衝擊觀光 林佳龍：守住社區防線 下半年觀光大反彈

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
交通部長林佳龍今早說，台灣尚未有社區感染，如果能守住防線，預料下半年觀光產業將大反彈。記者洪敬浤／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊觀光、運輸產業，交通部長林佳龍今表示，政府初期祭出200億元紓困方案，另外上半年編列300億元前瞻基礎建設預算，提升觀光產業品質，並推動數位轉型；台灣目前沒有社區感染，如果能守住防線，預計下半年觀光業就會有大反彈。

林佳龍今早出席台灣光影藝術節國際論壇，會後接受訪問提到，政府將編列500億元預算，初期有200億元推動紓困振興，後續規劃300億元前瞻預算轉型升級，利用危機來帶動轉型發展，過年前已與產業溝通，結合觀光界成立推動升級轉型的組織。

林佳龍說，疫情對運輸業衝擊也很大，防疫工作編列11億元，提供防疫設施與後勤支援，交通部爭取到中央疫情指揮中心配發的4萬多片口罩，透過公路總局發送，另有11萬片透過縣市政府發給計程車、客運等，讓第一線公共運輸業有更好的防疫準備。

林佳龍說，針對航空業的紓困，政府投入42億元，航空公司的飛機降落費、土地場站租金、權利金都進行減免，只要有損失就予以減免，沒有檻限制；海運部分有10億元額度紓困，遊覽車、租賃車汽燃費、牌照稅減免，計程車有油料補貼。

林佳龍說，國內還沒有社區感染，如果能守住防線，預計下半年觀光產業會有大反彈，需要全民防疫一起努力；交通部上半年將編列前瞻預算300億元，過去著重在捷運、公路建設，今年把觀光產業納入。

他強調，透過疫情危機，投入提升觀光友善環境，提升服務品質，其次協助數位轉型，因應智慧觀光時代，政府逐年推動自行車、鐵道觀光旅遊年，把觀光政策白皮書提早落實，擴大內需來提升競爭力。

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