國民黨改革 郝龍斌：主席不圖個人未來才能擺脫舊包袱

國民黨主席補選短兵相接，候選人、前副主席郝龍斌與立委江啟臣昨才因是否承諾不以主席之位當跳板一事隔空較勁，郝下午臉書再發文，強調自己才能真正無私、沒有包袱，不怕得罪人或碰觸敏感的既得利益問題，堅定改革。

郝龍斌表示，無私不只是自我期許，更是黨主席最基本態度，會決定未來作法和選擇道路；有包袱就會瞻前顧後、就會首鼠兩端，不圖個人未來，才能擺脫舊包袱，才有新未來。

郝龍斌說，無私才能擺脫包袱和顧慮，而沒有包袱才能大膽向前走，因為沒有自我利益要考慮，沒有自身政治企圖要謀畫。

郝龍斌認為，很多人不看好國民黨改革，是因為國民黨內老舊宮廷文化、守舊保守勢力的反改革、親共買辦的負面標籤、錯綜複雜的地方派系利益，以及掌權者個人私心的包袱太沉重。

郝龍斌說，黨主席最重要工作是要一視同仁、用人唯才，凝聚黨內最大力量，勇敢改革向前；他在黨內沒有派系，也不屬於任何派系；所以我不用考慮自己派系利益，更不會為了護己就排他。