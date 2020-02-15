太好了！我國新冠肺炎第十例確診個案終於出院

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，昨(14)日國內新增29例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,781名個案，含18名確診、1,690名排除，餘隔離檢驗中(46名初驗陰性、其餘待檢驗)。第10例個案昨日出院，目前2名個案出院，其餘16名個案病況穩定，持續住院隔離。

確診個案接觸者尚有355人持續居家隔離，其中20人有症狀已通報(15人陰性已排除、5人檢驗中)。另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診66,492例COVID-19(武漢肺炎)感染個案，較昨日新增2,641例，其中11,053例重症，1,523例死亡；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

除台灣之外，國際間累計585例確診病例，分布於27個國家/地區，新增埃及；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)218例、新加坡67例、香港56例、日本37例及泰國33例為多；病例中3例死亡，為日本、香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施。

返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。