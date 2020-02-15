杜絕常委選舉換票歪風 國民黨黨務系統研擬推分區選舉
國民黨中常委選舉3月7日投票，請客、送禮拉票情形仍時有所聞，換票聯盟也蠢蠢欲動。黨務人士建議，未來應將中常委選舉由全國大選區，改為分區選舉，杜絕換票風氣。
該黨務人士說，相關改革方案去年已研擬，但因大選將屆，中常委選舉又確定延後，最後才未拿出來，但都在抽屜裏，就看之後的黨中央要不要推動。
黨務人士表示，若中常委選舉依據區域別，將全國劃分為諸如北北基、桃竹苗、宜花東等好幾個選區，各區依登記黨員分布不同，各自選出一定席次中央委員與中常委，這樣就可以打破中常委選舉換票機制。
該黨務人士舉例，像是宜花東可能只有1至2席中常委席次，就算在黨內擁有龐大人頭黨員、黨代表票的花蓮縣藍營地方大老，有本事選上中常委的也是只能影響該區，要跨區大規模換票難度就會提升。
對於2020敗選後，黨內青壯派呼籲中常會要內造化。黨務人士表示，中常委與中央選區分區就是解方，否則要區域立委全國跑只為了一個黨內選舉，哪有那個美國時間，切成區域型代表就可有助於內造化誘因。
黨務人士說，若中央委員與中常委改分區選，包含縣市長有志的黨內公職要角就可在地經營，參選時間與投入成本也可降低，也不用黨章保障當然中常委制；且若他們出來選，現任職業中常委很難比拚，也就沒有大陸買辦問題。
曾參選中常委失敗的資深藍委則認為，要改善常委選舉換票、請客吃飯等選舉歪風，除了分區選舉外，應還要將選舉由黨代表票選改為全體黨員票選，選舉制度也從連記制改為單記制，但後者牽涉修改黨章，會有一定難度。
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