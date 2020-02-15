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為傅崐萁恢復黨籍補正程序 黃榮華黨部今開考紀會通過

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨黃榮華黨部今天在縣黨部二樓召開考紀會和委員會，通過回復傅崐萁黨籍案。記者王燕華／攝影

國民黨中常會5日通過恢復傅崐萁黨籍，但引起不符應由下而上的程序爭議，引發反彈。傅崐萁黨籍所在的黃復興黨部黃榮華支黨部，今天召開考紀會與委員會，5名考紀委員一致同意通過。不過，場外有資深黨員抗議，認為傅行事爭議多，這次立委選舉硬要參選，對國民黨造成傷害，怎可讓傅再回黨內。

國民黨5日中常會上由中常委李昭平提案，23位出席中常委，除了花蓮縣長徐榛蔚，所有出席中常都簽名連署，最後由代理主席林榮德裁示通過，核准立委傅崐萁申請恢復黨籍案。

此決議引起基層反彈，有基層黨員表示，傅的黨籍在黃榮華支黨部第四區黨部，依規定，回復黨籍必須由區級黨部、縣黨部到中央黨部，由下往上，從沒聽說由中常委連署就通過回復黨籍的作法，黨中央作法不符合程序。花蓮縣黨部也表示，中常會要讓傅回來消息傳出後，引發不滿，已收到至少30名黨員的退黨申請。

黃榮華支黨部位於花蓮縣黨部2樓，今天上午召開考紀會和委員會，7名新任考紀委員有5人出席，無異議通過傅恢復黨籍案。黃榮華黨部主任委員張源吉說，傅崐萁最近重提恢復黨籍案，這是傅的權益，因此依程序從基層開始啟動，所以今天召開考紀會，出席5名委員一致通過，現在做的是正確程序，接下來會報黃復興黨部及黨中央確認。

不過黨籍超過40年的沈姓資深黨員不滿，認為傅崐萁行事爭議大、紀錄不良，過去也多次和國民黨作對，甚至還在國民黨初選通過提名黃啟嘉參選花蓮區域立委後，還硬要參選，傷害國民黨。對於黃榮華黨部決議，國民黨花蓮縣黨部表示，縣黨部只能予以尊重。

傅崐萁則是在5日中常會通過恢復黨籍時表示，他一直都是正藍戰將，不論國民黨執行或在野，始終不離不棄，此時在國民黨最落魄時候重回國民黨，盼振衰起弊，協助中興國民黨。

黨齡超過40年的沈姓黨員（右）不滿中常會通過回復傅崐萁黨籍案，今天到花蓮縣黨部，向黃榮華黨部主委張源吉表達不滿。圖／民眾提供

國民黨 傅崐萁 中常會
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