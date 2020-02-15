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國民黨主席補選 盧秀燕提「民意、改革、在地」3條件

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕今中午表示，國民黨主席補選是好事，最重要的是改革方向與回應民意，其次一定會有在地與合作的考量；政壇解讀為「支持對象呼之欲出」。記者洪敬浤／攝影

國民黨主席補選，前副主席郝龍斌與立委江啟臣競逐。台中市長盧秀燕今中午表示，這次補選主席是好事，最重要的是回應民意與改革方向，其次一定會有在地或合作的考慮；盧秀燕說，兩岸關係、國家路線也要回應最新民意，就連「九二共識」也是。

盧秀燕迄今未針對國民黨主席補選發言，她今拋出民意、改革與在地考慮3條件，政壇解讀為「支持對象呼之欲出」。不過盧秀燕未明確表態，只強調「投出來就知道了」。

盧秀燕表示，這次補選是好事，會產生新的民意，黨員對於國民黨改革的方向與民意，這兩點最重要，大家會做出正確選擇；另外每個人都有自己的淵源，譬如在中部會有「在地」的考慮，基本上一定會有「在地或合作方面的考慮」。

盧秀燕說，這次選舉是民意與改革路線的展現，國民黨對於兩岸關係、國家路線等，也都要反映出最新的民意，就連「九二共識」也要回應民意；每個政黨都會有自己的路線，等投票出來就知道了。

盧秀燕 國民黨 九二共識
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