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慰問烏來檢疫所人員 侯友宜：居家檢疫愈來愈多人

聯合報 / 記者施鴻基江婉儀／新北即時報導
「醫護、後送、清潔工作有沒有做好，都可以一起來探討，做到更到位、更標準，國人就會更放心」，侯友宜說，中央跟地方沒有什麼紛擾，防疫就是大家一起拚、大家把它做好，這最重要。記者施鴻基／攝影

首批從武漢返台的247位台商至今已隔離第12天，新北市長侯友宜今早前往烏來檢疫所慰問工作人員，侯友宜受訪時表示，這段時間新冠肺炎防疫工作中央跟地方要並肩作戰，他是地方指揮官，收容安置場所在新北市，裡面有很多醫護人員、清潔工作夥伴，還有警察協勤、消防後送等工作，都要跟中央並肩收容安置，做到讓市民、國人放心。

侯友宜說，他前段時間也去附近安慰所有居民，更重要是，地方指揮官一定要了解安置場所內人員的辛勞，值得肯定跟支持，他請示中央，是否能在收容安置一段時間後，以同理心的方式跟居家隔離、辛苦的工作同仁加油打氣，後來中央派衛福部長陳時中跟他一起去收容安置場所，送一些水果給予加油打氣，這段時間珍的辛苦，謝謝這段時間看到防疫隔離工作安全無疑，隔離措施非常到位，這是他去看的目的。

被問及跟陳時中見面的時候，是否反映口罩跟額溫槍不足的問題，侯友宜說，前段時間就不斷跟中央報告，陳時中也確實掌握狀況，今天也有跟陳時中反映居家檢疫的量越來越大，目前新北居家檢疫者共有3288人。

侯友宜表示，這個負擔的量他會運用公務體系，不只民政體系，還要調區公所及戶政相關同仁的力量並肩作戰，最重要要把居家檢疫通報時間減短，避免有空窗期，資料難免有漏洞要盡量減少，他也利用一點時間把地方一些狀況讓陳時中了解，因為地方在執行面上，有一些中央需要精準掌握的地方，中央地方需要齊心齊力，因為值勤跟指揮面要緊密在一起，他也是用這樣的態度大家一起做。

「醫護、後送、清潔工作有沒有做好，都可以一起來探討，做到更到位、更標準，國人就會更放心」，侯友宜說，中央跟地方沒有什麼紛擾，防疫就是大家一起拚、大家把它做好，這最重要。

侯友宜 新冠肺炎
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