菲律賓解除對台旅遊禁令 Kolas：南向政策拉近台菲關係

菲律賓昨天宣布解除對台灣旅遊禁令，對於在野黨及部分評論先前認為菲律賓將台灣列入旅遊禁令名單，是新南向政策「破口」，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，「剛好相反」，要說破口，還不如說，南向政策拉近的台菲關係，在遭受政治打壓的關鍵時刻發揮了作用。

Kolas Yotaka在臉書表示，「我們努力很久」，因為菲律賓與我們地緣相近、血緣相近，兩國人民、經濟、社會的互動已經越來越緊密，「我們真的很近」。

Kolas表示，菲國日前一度對我發出禁令，以防疫之名拒絕兩國人民往來，即刻有南向無用論等人高喊「南向破口了！」如今菲國撤除對台灣的禁令，「不知現在要怎麼轉？」她說，「但我們始終認為，台灣與菲律賓，面對國際政治的談判，要雙贏，不要雙輸」。

「要說破口，還不如說，南向政策拉近的台菲關係，在遭受政治打壓的關鍵時刻發揮了作用，」Kolas指出，例如，2018年菲律賓來台旅客將近42萬人次，比2017年成長44.13%，2019年11月底為止，已經超過45萬人次，「雙贏」。

其次，Kolas說，2019年台菲雙邊貿易額82.4億美元，「雙贏」。第三，截至2019年12月底，菲律賓來台移工高達15萬7千多人，15萬7千多個家庭經濟收入有著落，台灣的廠商創造產值，「雙贏」。第四，台灣是菲律賓第七大投資國，投資金額達到780億台幣，在當地雇用人數高達1萬1414人，台商在菲律賓從事電子、電機、貿易、食品、化工等產業也有成，「雙贏」。

Kolas說，「我們面對的是政治打壓，但不代表歷年南向的經濟成果都該被歸零」。扎扎實實的經濟成果，是逐漸把重心從中國移向太平洋的成績單，在關鍵時刻發揮效用的鐵證。