聽新聞
test
0:00 / 0:00
江啟臣：國民黨非改不可，否則基層支持者可能絕望
登記參選國民黨主席的立委江啟臣今天上午出席惠明盲校愛心捐米活動，媒體詢問國民黨改革的方向，江表示，「國民黨真的非改不可，不能再讓基層支持者感到失望，如果再不改，基層支持者有可能就會絕望。」
國民黨智庫昨天舉辦「兩岸論述」諮詢會議，多數與會者建議，國民黨應從中華民國立場出發，找出兩岸論述的核心價值，找回創建中華民國的歷史光榮感，站穩「台灣優先、人民第一」的建設性本土化路線，才有機會重新與人民對話。
對此，江啟臣表示，中華民國是最大公約數，中華民國是我們的國家，對國民黨來講，最重要的是確保中華民國的主權，台灣人民的利益、權益為最優先，也應該確保我們的民主、自由，在未來兩岸交流中，不會脫離這幾項最重要的原則，這也反映出目前普遍台灣的主流民意，大家希望能站在中華民國主權上，爭取台灣人民最大的權益，不管是兩岸交流，或是對內、對外的關係上，可以成為台灣內部最大的共識。
至於國民黨改革方向，江啟臣提到，1月11日大選結束後，基層普遍聲音認為國民黨會輸除了外在因素，內部因素則是因為國民黨不團結，應檢討為什麼不能夠合作，國民黨輸在自私、不團結，輸給年輕、內鬥，這些聲音已經聽得很頻繁。
江啟臣強調，「國民黨真的非改不可，不能再讓基層支持者感到失望，如果再不改，基層支持者有可能就會絕望。」很多人也擔心國民黨有沒有未來，因此他提出相關的改革計畫，將來不論誰擔任黨主席，改革工作不只是黨主席一人的工作，必須全黨一起來，大家在最短時間內擬定出改革方向與計畫，趕快開始來做，時間不會等人，短短一年多的時間，就是國民黨最佳改革的時機，趕快做出成績，拿出成績給支持者看，才有機會找回大家對國民黨的信心與支持。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言