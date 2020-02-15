行政院600億紓困 綠委提對案盼時間延長、適用對象更廣

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌日前裁示訂定紓困特別條例及特別預算，初步匡列新台幣600億元，為期一年。民進黨立委何欣純今天提出對案版本，預算600億與政院版相同，但條例施行延長為一年六個月，民進黨立委吳思瑤則認為，應將藝文、運動等產業也納入適用對象。

何欣純領銜提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例」草案，她說，行政院目前宣示的紓困特別條例為期一年，她的版本則以SARS為例，匡列一年六個月。原因是要如蘇貞昌所說的「雨露均霑」，盤點各行各業與有效執行需要一點時間；其次，特別條例及預算通過，一年六個月時效會到明年底，符合完整的會計年度。

「因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例」草案共計12條，何欣純說，四大優先原則是防疫醫療、民生扶助、中小企業、提振消費；優先對象是醫療機構、運輸、觀光、農漁、藥局等受影響產業。

吳思瑤說，「防疫聽政府，紓困聽民間」，因為民間最了解哪些產業受衝擊，每種產業需要不同的對應紓困方案。藝文產業在這次新冠肺炎衝擊下，藝文界向她反應哀鴻遍野。

吳思瑤表示，期待藝文、運動、影視音、視覺藝術、表演藝術等相關產業也應該擴大適用紓困方案、雨露均霑，除融資給予，她也呼籲政府，優先採購受衝擊的藝文文創工藝品，以及優先訂購受影響的表演藝術表演團體。

民進黨立委莊競程說，希望這次的紓困特別條例，能進一步強化國內產業的未來能量，也盼所有產業配合政府防疫工作，未來的損失，則由政府提出法案給產業補償。