陸配子女入境急轉彎 江啟臣：政策反覆大家無所適從

新冠肺炎疫情蔓延，登記參選國民黨主席的立委江啟臣今天上午出席惠明盲校愛心捐米活動，媒體詢問怎麼看陸配子女入境政策大轉彎，江表示，希望政府的政策可以在深思熟慮之後，把所有配套都釐清、準備好後，一次性跟大家公布，尤其在防疫時刻，資訊透明之外，也希望政策不要反覆，因為有可能造成大家無所適從。

江啟臣強調，尤其在疫情發生當下，大家心情都不安定，政府應該扮演的角色就是「安定民心」，安定民心其中的一環就是政策一定要明確，資訊要透明，配套要完善。

針對第二批武漢撤僑現在陷入膠著狀態，江啟臣表示，兩岸過去幾年因為關係不好，沒辦法展開對話，這算是提供一個契機，最重要的是讓台灣鄉親趕快回到台灣，應該以人道與防疫為最重要考量，任何政治因素考量在現階段都是不樂見的，而且只會影響防疫工作的進行，甚至影響民眾的健康與生命。

至於疫情衝擊消費，江表示，疫情還在發展中，也不知道什麼時候可以結束，民眾基於擔憂及預防心理，往往減少外出消費，夜市、餐廳、百貨公司等民生消費都大幅減少，所以國民黨團一開始就把過去SARS經驗拿出來，認為應該要有紓困方案，趕快做預防準備。行政院近日也推出擬定特別預算來做紓困準備，朝野一起找出最好的配套出來，希望把疫情對民眾、企業產業、旅遊業者等的傷害降到最低。