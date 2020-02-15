柯文哲大便說 蔡壁如：不能講失言 但情緒也太大了

台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩回鍋北府，過程遭質疑黑箱作業，台北市長柯文哲昨天說，「心中有大便，看什麼都是大便」。民眾黨立委蔡壁如今天被問及柯文哲是否失言，蔡壁如說，不能講失言，但她認為一件事吵這麼久，也許長官會有情緒，「但要罵到大便，這情緒也太大了」。

蔡壁如、民眾黨立委邱臣遠今早前往228公園「慢跑」，宣傳民眾黨將推動的18歲公民權修憲議題。對於黃瀞瑩的任用及柯文哲的「大便說」，蔡壁如說，這件事還是回歸到基本，她相信議員、媒體都知道，所謂機要是政府給民選首長、政務官幫忙處理政事的名額。

蔡壁如說，機要任用可能不像一般約聘雇或公務人員，「去質疑我們的過程這件事，我是覺得太過分了」，一件事吵這麼久，也許長官會有情緒，要是她也會有情緒，「但要罵到大便，這情緒也太大了」。機要任用就是只要首長符合銓敘部標準，簽了應該就好了，為什麼要質疑遴選過程。

邱臣遠則說，現在是防疫期間，大家還是應該要全心全意支持防疫，協助度過艱難時期，少一點政治口水。

媒體詢問蔡壁如，如果有人說她心中有大便，看什麼都是大便，會不會生氣？蔡壁如說，要看什麼事情，「如果我當時火冒三丈，別人講我一肚子氣，我也覺得冒出來就一定是，因為一條腸子通到底，不是往上就是往下排氣」。

民眾黨黨團會議昨通過將以「一憲二法」的方式，下修公民權至18歲。修憲門檻高，是否需要與其他黨團合作。蔡壁如說，正在努力，大概有跟左右鄰居或熟識的立委爭取支持，下周一開始她會一個一個立委親自拜託。邱臣遠說，近期各黨團有互相拜會交流，大家對這個議題有一致共識，未來一周會盡力爭取支持。