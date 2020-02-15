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美參議員提案 讓我官員在美秀國旗、穿制服

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、記者蔡晉宇林敬殷／連線報導
美國聯邦參議員克魯茲提出「台灣主權象徵法案」。 圖／聯合報系資料照片

美國聯邦參議員克魯茲十三日提出「台灣主權象徵」（Taiwan SOS）法案，推動允許我國外交官與軍人在美執行公務時，可以展示國旗與穿著制服蔡英文總統表示，克魯茲對台灣一向非常友善與支持，「這次他的提案，我們也表達感謝」。

外交部發言人歐江安說，感謝美國國會議員採取各項友我作為，我國政府也將持續深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

克魯茲指出，這項法案主要是解除前總統歐巴馬政府二○一五年制定的機密備忘錄，因中共要求而禁止展示台灣的國旗，禁止國務院國防部社群媒體展示台灣的主權象徵，限制美國對台支持。他說，美國不應服從中共，強迫一個自由民主的政府必須隱藏其國旗或丟棄制服。

據指出，克魯茲所指應是國務院「對台交往準則」備忘錄；眾議員游賀曾撰文指出，國務院在二〇一五年更新這份不公開的備忘錄，其中包括一項新規定，禁止在美國政府官網展示台灣的主權象徵。

克魯茲說，當中國大陸對台灣、對區域中的美國友人愈來愈敵對，包括美國在內的全世界國家堅定支持台灣，至為重要；讓台灣官員能在美國驕傲展示其國旗，是朝著正確方向邁出的一步。

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