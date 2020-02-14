女子從上海返台搭高鐵至左營 疾管處家門等居家檢疫

一名台籍女子今天搭班機從上海來台，在松山機場入境，被列為居家檢疫對象。今晚7點左右，她搭高鐵列車到高雄左營站。高鐵公司獲悉，在列車抵達左營站前，通知警方，將這名對象帶下車戒護。高雄市衛生局表示，正在與警察單位對接，尚未接觸到這名女子，已在家門口等她。

據了解，這名居家隔離對象今天剛從上海搭機，在松山機場入境，後來搭高鐵南下，可能經過濾資料發現這對象須居家自主管理14天。高鐵公司得知，請警方在這名對象到站時攔下他，由於警方未有相關資料，後來向1922查證，才確認這名對象須隔離，警方也即通報疾管單位。

包括高鐵及員警在左營站找到這名個案時，也相當緊張，有人口罩載了多層，正待疾管單位處理。

據悉，這名女子下機後，防疫單位就發給她居家隔離通知書，要求她搭乘大眾運輸工具必須戴口罩，後來這女子搭高鐵列車已戴口罩，沒違反規定。高鐵公司獲悉，在列車到左營站後，經警方請下車，通知家人開車載回家。

高雄市衛生局查證，這名女子從上海回台，入境就是居家檢疫14天的對象。疾管處已與她聯繫，確定下飛機後都有全程戴口罩，並在家門口等她回去。疾管處表示，這名台籍女子並非確診或疑似個案，入境也沒有發燒，一切都依常規作業。